Ivana Ivančić, PPD: Plinsko tržište zaista je zaigrano

Prvo plinarsko društvo je tvrtka osnovana 2001. godine i bavi se uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnog plina. Ivana Ivančić, članica Uprave, kaže nam kako je PPD tvrtka u privatnom hrvatskom vlasništvu koja djeluje kao operator distribucijskog sustava prirodnog plina na području sjeveroistočnog dijela Vukovarsko-srijemske županije gdje upravlja vlastitom distributivnom mrežom i opskrbljuje prirodnim plinom više od 10.000 krajnjih korisnika djelujući kao mali i veleprodajni opskrbljivač. Ima značajnu ulogu na tržištu plina Hrvatske - Prvo plinarsko društvo registrirano je pri Hrvatskom operatoru tržišta energije (HROTE) kao voditelj bilančne skupine i u potpu­nosti ovlašteno za uvoz prirodnog plina. Prirodni plin tvrtka uvozi na oba hrvatska interkonektora (Rogatec i Drávaszerdahely). PPD je tržišni lider među hrvatskim uvoznicima plina s tržišnim udjelom od 40 posto. U 2015. godini prodane su 1,3 milijarde prostornih metara prirodnog plina što predstavlja rast od 33,3 posto u odnosu na 2014. godinu.

Važno je naglasiti kako je iz PPD-a izrasla Energia naturalis - investicijska i holding kompanija koja djeluje na tradicionalnim i obnovljivim energetskim tržištima. Ovu kompaniju danas karakterizira široki spektar poslovanja – od distribucije i opskrbe plinom, trgovine električnom energijom u regiji, naftnih derivata, informacijskih i komunikacijskih tehnologija preko investicijskih projekata do transporta. Grupa se proširila i na tržište ukapljenoga naftnog plina (UNP) te u Luci Ploče počela graditi terminal koji će Hrvatskoj i zemljama regije otvoriti pristup ukapljenom naftnom plinu iz drugih izvora, a sama diverzifikacija dobave UNP-a pridonijet će daljnjem razvoju tržišta i sigurnosti opskrbe plinom.

Ukupni prihodi Energia naturalis Grupe u 2015. godini iznosili su 3,9 milijardi kuna, pri čemu je bruto dobit iznosila 268 milijuna kuna. Tvrtke koje posluju u Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji tijekom 2015. uprihodile su 54 milijuna eura.

Kako ocjenjujete hrvatsko plinsko tržište?

- Tržište prirodnog plina Republike Hrvatske je sa zakonskog gledišta liberalizirano još 2008. godine, no ono ostaje zatvoreno do 2012. zbog reguliranih cijena, nepotpune podzakonske regulative i dotadašnjeg dugogodišnjeg monopola. Situacija se promijenila kada su se ostvarila dva ključna preduvjeta: izgradnja i puštanje u pogon drugog hrvatskog međudržavnog interkonektora prema Mađarskoj (Drávaszerdahely) te dodatni razvoj zakona i podzakonskih akata čime su uklonjeni do tada prisutni problemi primjene zakonskih odredbi u stvarnim situacijama. Danas je na hrvatskom plinskom tržištu prisutan veliki broj igrača i možemo konstatirati da je plinsko tržište zaista razigrano. Petnaest je registriranih voditelja bilančnih skupina i čak 56 subjekata ima licencu za opskrbu plinom. Potrošnja plina je značajno niža u odnosu na razdoblje prije recesije što znači da je sve više igrača na sve manjem terenu. Nadamo se da je trend pada potrošnje zaustavljen jer je konačno u 2015. godini zabilježen blagi rast potrošnje od oko 2,6 posto više u odnosu na 2014. godinu.

Što tržištu, a i vašem poslovanju donosi novi Zakon o tržištu plina koji bi trebao biti donesen ove godine?

- Očekujemo da će novi Zakon o tržištu plina donijeti određene promjene u dijelu opskrbe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu. HERA je donijela metodologiju kojom su utvrđeni iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu i koji će se primjenjivati se do 1. travnja 2017. Ovakav model regulacije cijene plina koncipiran je za prijelazno razdoblje, odnosno sve do ispunjenja nužnih preduvjeta za potpunu deregulaciju cijene. Međutim, potrebno je osigurati preduvjete za potpuno otvaranje tržišta kućanstava. Navedeni preduvjeti uključuju unapređenje sustava zaštite krajnjih kupaca, unapređenje organizacijske i tehničke kvalificiranosti opskrbljivača u obvezi javne usluge i uspostavu efikasnog postupka promjene opskrbljivača plinom na razini kućanstva. Također, nedostatak dnevnih dijagrama potrošnje, niska razina tehničkog stupnja razvoja pojedinih operatora distribucijskih sustava i dalje predstavljaju barijeru potpunom otvaranju tržišta. Osim toga postavlja se pitanje održivosti postojećeg broja opskrbljivača/distributera budući da postojeći problemi na tržištu već rezultiraju potencijalnim stečajevima što dovodi u pitanje sigurnost opskrbe plinom. O novom modelu opskrbe kućanstava i novom zakonskom rješenju ovisi i naš nastup na tom dijelu tržišta.

Zadovoljava li postojeća plinska infrastruktura potrebe tržišta ali i vaše tvrtke kao vodećeg uvoznika tog energenta?

- Za razliku od zapadnoeuropskog tržišta koje ima diverzificirane dobavne pravce i razvijenu infrastrukturu, jugoistoku Europe još uvijek nedostaju interkonekcije s dvosmjernim protokom i pristup tržištu LNG-a. Nacionalna tržišta su relativno mala, a transportni sustavi nisu u potpunosti usklađeni s tehničkim i zakonskim uvjetima. Međutim, kad govorimo o hrvatskoj plinskoj infrastrukturi činjenice su ipak nešto drugačije. Hrvatsko-mađarski interkonektor i dalje je velikim dijelom neiskorišten, a moramo istaknuti i da su hrvatske tarife za transport među najvišima u EU. Svakako da je uzrok tome i pad potrošnje prirodnog plina, međutim moramo voditi brigu da svaka buduća investicija u infrastrukturu treba biti ekonomski isplativa jer inače se ne možemo nadati povećanju potrošnje. Kapaciteti našeg jedinog podzemnog skladišta plina Okoli od 2014. su jednim dijelom dostupni i tržišnim sudionicima, što je vrlo bitno jer raspolaganje skladišnim kapacitetima opskrbljivačima plinom predstavlja značajan alat fleksibilnosti na sezonskoj (ljeto-zima) i dnevnoj razini, te jamči kupcima ispunjenje standarda sigurnosti opskrbe.

Što hrvatskom plinskom tržištu, potrošačima ali i opskrbljivačima mogu donijeti veliki infrastrukturni projekti poput LNG terminala i Jadransko-jonskog plinovoda?

- Zbog pada domaće proizvodnje i očekivanog blagog rasta potrošnje prirodnog plina u Hrvatskoj očekuje se porast potreba za uvozom plina. U budućnosti ćemo se naći u sličnoj situaciji kao najveći dio Europe čije je plinsko tržište usmjereno na uvoz. Prema Godišnjem izvješću Agencije za suradnju energetskih regulatora za 2015. godinu, i dalje je uvozna cijena plina u našoj regiji viša od one koju plaća Sjeverozapadna Europa. Ovi projekti koristili bi regiji na više načina: diverzificirali bi se dobavni pravci, tehnički bi bilo moguće transportirati plin iz cjenovno jeftinijih područja do cjenovno viših područja, a i vršio bi se pritisak na cijene iz dugoročnih ugovora, odnosno izvori bi se cjenovno natjecali. Ti učinci opravdavaju uključivanje Republike Hrvatske u europske tokove i regionalno tržište prirodnog plina. I projekt LNG terminala i Jadransko-jonskog plinovoda imaju ponajprije regionalni karakter jer o njima ovise i tržišta susjednih zemalja, međutim strateška pozicija Hrvatske u odnosu na oba projekta otvara mogućnost značajnog tranzita našim plinskim transportnim sustavom i može bitno utjecati na razvoj regionalnog tržišta plina, gdje PPD vidi prostor i za daljnji rast.

Ušli ste u suvlasništvo Luke Ploče, preuzeli domaćeg alternativnog operatora željezničkog prometa - tvrtku Adria Transport, namjeravate li i dalje diverzificirati poslovanje i ulagati u druge djelatnosti?

- Ušli smo u Luku Ploče zbog njene strateške pozicije na Mediteranu i zbog toga što smatramo da ima jako velik potencijal za rast i razvoj. Ujedno u Luci imamo projekt izgradnje skladišta za ukapljeni naftni plin i naftne derivate, čiji završetak će sigurno pozitivno sinergijski djelovati i na Luku Ploče. Kaže se da je željeznica produžena ruka luke, a vrijednost luke je u tome da ima mogućnost zaprimanja tereta i otpremanja prema destinacijama, stoga je akvizicija transportne tvrtke i participiranje u logističkom biznisu logičan nastavak diverzificirana poslovanja ali i omogućavanja postizanja sinergijskih efekata.

Na koncu, PPD želi postati regionalni igrač na plinskom tržištu, zar ne?

- Možemo reći da već jesmo regionalni igrač, budući da Prvo plinarsko društvo u inozemstvu trguje s otprilike 500 milijuna prostornih metara plina. Preko kompanije u Mađarskoj opskrbljujemo komercijalne kupce s oko 120 milijuna prostornih metara plina, a s tvrtkama smo prisutni i u Srbiji te Bosni i Hercegovini u kojima čekamo otvaranje tržišta. 

Boris Odorčić